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مرأة

ماذا يحدث إذا تناولت القرنفل يوميا ؟.. علاج الضغط العالى الأبرز

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر القرنفل هو احدي النباتات والاعشاب المهمة التي كثيرا نتجاهلها، وبالرغم من ان القرنفل له فوائد عديدة غير متوقعة حب القرنفل السحرية امضغ حبة واحدة كل يوم فان لها فوائد فعالة

1-ذاكرة قوية
2-قلب حديد
3-يجعل صدرك افضل ويمنع الكحة ولا بلغم
4-مفاصلك ممتازة وحركة افضل
5-تنظيف للبطن والمعدة من الجراثيم والبكتيريا
6-فمك نظيف ورائحة جميلة
7-مافي مشاكل في الكبد والطحال والكليتين
8-مقوي للنظر ويذهب غواش العين
9-يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين
10-يخفض نسبة السكر والضغط العالي
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