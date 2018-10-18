أسباب خطيرة لحدوث نزيف الجهاز الهضمي.. أبرزها التهاب المرئ

يعد النزيف في الجهاز الهضمي هو أحد أعراض وجود مشكلة ما داخل الجسم، وعادة ما يحدث ذلك بسبب الظروف التي يمكن علاجها أو السيطرة عليها، مثل البواسير، وفقا لما تناوله موقع "ويب ميد" الطبي.



قد لا يكون سبب النزيف أمرًا خطيرا، ولكن من المهم أن يجد الطبيب الخاص بك مصدر حدوث النزيف في الجهاز الهضمي، والذي يشمل المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والقولون والمستقيم والشرج، ويمكن أن يأتي النزف من واحد أو أكثر من هذه المناطق أو من منطقة صغيرة مثل قرحة على بطانة المعدة أو من مشكلة أكبر مثل التهاب القولون.



وتختلف أسباب حدوث نزيف الجهاز الهضمي، اعتمادا على مكان حدوث النزيف، إذا كان ذلك في المريء، يمكن أن تشمل الأسباب ما يلي:



1- التهاب المريء:

ويعد التهاب المرئ أو الارتجاع المعدي المريئي، هو عودة حامض المعدة مرة أخرى إلى المريء من المعدة، والذي يمكن أن يسبب تهيجا، والتهاب المريء قد يؤدي إلى النزيف.



2- الأوردة المتضخمة:

هذه الأوردة المتضخمة بشكل غير عادي تقع عادة في الطرف الأدنى من المريء أو المعدة العليا، وقد تفتح وتنزف، حيث إن تشمع الكبد هو السبب الأكثر شيوعًا لدوالي المريء.



3- التمزق في بطانة المرئ:

ويعد التمزق في بطانة المريء، وعادة ما يحدث بسبب القيء الشديد، ويمكن أن يحدث أيضا بسبب الأشياء التي تزيد الضغط في بطنك، مثل السعال، أو الولادة.



أما بالنسبة للنزيف الناتج في المعدة فيمكن أن يحدث نتيجة عدة أسباب:



1- التهاب المعدة:

وذلك بسبب الكحول وتناول بعض مسكنات الألم.



2- قرحة المعدة:

قد تتضخم وتضعف الأوعية في المعدة من خلال الأوعية الدموية، ما يسبب النزيف، وبصرف النظر عن الأدوية، فإن السبب الأكثر شيوعًا لهذه الأمراض هو عدوى بكتيرية تسمى هيليكوباكتر بيلوري HIF Helicobacter pylori.



إلا أن النزيف من الجهاز الهضمي السفلي (القولون، المستقيم، والشرج) يمكن أن يكون أحد أسبابه:



1- البواسير:

ومن المحتمل أن يكون السبب الأكثر شيوعًا للدم الظاهر في الجهاز الهضمي السفلي، حيث يظهر باللون الأحمر الفاتح، والبواسير هي أوردة متضخمة في منطقة الشرج يمكن أن تمزق وتنتج الدم، والتي يمكن أن تظهر في المرحاض أو على ورق التواليت.



2- الشقوق الشرجية:

وهي تعتبر الدموع في بطانة الشرج، والتي يمكن أن تسبب النزيف أيضًا، حيث إنها في الغالب ما تكون مؤلمة جدا.



3- الأورام الحميدة في القولون:

وهذا يحدث في القولون حيث يمكن لبعضها أن تتحول إلى السرطان مع مرور الوقت، حيث إن السرطان القولوني في المستقيم يمكن أيضا أن يسبب النزيف.



4- الالتهابات المعوية:

ويمكن أن ينتج الالتهاب والإسهال الدموي من الالتهابات المعوية.



5- التهاب القولون التقرحي:

ويمكن أن يكون الالتهاب والنزيف السطحي الكثيف الناجم عن التقرحات الدقيقة سببًا في ظهور الدم في البراز.



6- مرض كرون:

هو حالة يمكن أن يتسبب جهاز المناعة في الالتهاب ويمكن أن يؤدي إلى نزف مستقيمي.



7- مشاكل الأوعية الدموية:

مع تقدمك في العمر، قد تظهر مشكلات في الأوعية الدموية في الأمعاء الغليظة، والتي قد تسبب النزيف، وهو أمر مرتبط بالتقدم في العمر بشكل أكبر.



8- التهاب القولون الإقفاري:

يعني أنه ليس هناك ما يكفي من الأكسجين للوصول إلى الخلايا التي تبطن الأمعاء، ما يتسبب في الإسهال الدموي، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بألم في البطن، ويحدث إذا لم يكن هناك ما يكفي من الدم إلى الأمعاء، قد يؤدي إلى نقص الأكسجين، وإلحاق أضرار بالخلايا التي تبطن الأمعاء.