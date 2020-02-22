لمرضى السكر نصائح مهمة حتى لا تتعرض للموت السريري.. فيديو

قال الدكتور صلاح الغزالى حرب، رئيس اللجنة القومية لمكافحة السكر، إن مريض السكر عندما يعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم يعود إلى الطبيب الذي لا يتابع حالته المرضية.





وأضاف الغزالي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطبيب يجب أن يكون صبورا ويجلس مع المريض وقت كافي ليشرح له كل المعلومات الخاصة بمرضى السكر.





وأشار رئيس اللجنة القومية لمكافحة السكر إلى أن الطبيب يجب أن يحذر المريض من نقص السكر خلال فترة النوم خاصة وأنه قد يؤدي إلى الوفاة أو ما يسمى بالموت السريري أو الموت أثناء النوم الأمر الذي يستوجب من كل شخص أن يحلل نسبة السكر في الدم قبل النوم وخاصة لمن يحصل على الإنسولين.





وكشف الدكتور صلاح الغزالى حرب، رئيس اللجنة القومية لمكافحة السكر، أن من يصل نسبة السكر إلى 70 يكون خفض ويجب أن يكون الحدود الطبيعية نسبة السكر في الدم فوق الـ 70.