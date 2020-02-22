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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: السلام في أفغانستان مرهون باحترام طالبان لوقف العنف

السبت 22/فبراير/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت، إن الاتفاق على تسوية مع حركة طالبان خطوة مهمة نحو السلام والرخاء في أفغانستان.

وأضاف إسبر: "على طالبان الالتزام بخفض وتيرة العنف، وحال رفضها مسار السلام نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في أفغانستان".

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية ووزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، في بيانين منفصلين، التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحركة التي كانت تدير أفغانستان قبل عام 2001، وأضاف الجانبان أنه سيتم التوقيع على الاتفاق في 29 فبراير شباط الجاري، بحضور مراقبين دوليين.

وقالت حركة طالبان في بيان لها، إنها والولايات المتحدة، ستعملان على خلق "وضع أمني مناسب"، سيتضمن الترتيب لإطلاق سراح السجناء الذي قد يمهد الطريق إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية".

وسيعمل الطرفان على بدء مفاوضات بين مختلف الأحزاب السياسية في أفغانستان، ووضع "أسس للسلام في جميع أنحاء البلاد مع انسحاب جميع القوات الأجنبية، وعدم السماح باستخدام أرض أفغانستان ضد أمن الآخرين حتى يتمكن الشعب الأفغاني من العيش حياة سلمية ومزدهرة".
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