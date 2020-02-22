شيراز العتيري تعتذر عن تكريمها بمركز السينما العربية لظروف طارئة

اعتذرت السينمائية التونسية شيراز العتيري عن حضور تكريمها بمركز السينما العربية فى مهرجان برلين لظروف طارئة، بعد ساعات من توليها حقيبة الثقافة فى الحكومة التونسية الجديدة.





قدمت شيراز العتيري العديد من الإسهامات للسينما التونسية خلال فترة الثلاثة سنوات التي تولت فيها منصب مديرة المركز الوطني للسينما والصورة في عام 2017 وحتى نوفمبر2019. إذ أسست برنامج سنتو للتعاون المشترك الذي يركز على تطوير مشروعات الأفلام العربية والإفريقية في مرحلة التأليف، كما يروّج لعمليات الإنتاج المشترك بين دول المغرب العربي ودول أفريقيا التي تقع جنوب الصحراء الكبرى. وأنشأت أيضًا منصة الفيلم العربي ضمن فعاليات مهرجان منارات التي تدعم عمليات الإنتاج السينمائي لمشاريع أفلام المخرجين العرب الصاعدين.