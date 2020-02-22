فيديو مرعب لرد فعل مواطن صينى منعوه من زيارة عائلته بسبب كورونا.. شاهد





حيث اقتحم خيام الحجر الصحى بسرعة جنونية لسيارته، وهو ما أحدث إصابات بالغة لأطقم الطبى وللمصابين بفيروس كورونا بهذه الخيام، كما التقطت مشاهد أخرى مماثلة لهذا السلوك فى مستشفيات عديدة بالصين. وعرض الفيديو رد الفعل العنيف للمواطن،





وكانت الصين، اتخذت إجراءات عدة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها الحجر الصحى على ملايين الأشخاص ومنع تنقل المواطنين بين المدن الأكثر تفشيا للكورونا.





وعلى الرغم من التشديدات والإجراءات الصحية التى تتبناها الحكومة الصينية لمنع تفشى فيروس كورونا، الإ أن أعداد الدول التى سجلت إصابات حول العالم فى ارتفاع متزايد.



