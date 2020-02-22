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توك شو

فيديو مرعب لرد فعل مواطن صينى منعوه من زيارة عائلته بسبب كورونا.. شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 10:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يظهر رد فعل غير متوقع لمواطن صينى منعوه من زيارة عائلته بسبب كورونا.

وعرض الفيديو رد الفعل العنيف للمواطن، حيث اقتحم خيام الحجر الصحى بسرعة جنونية لسيارته، وهو ما أحدث إصابات بالغة لأطقم الطبى وللمصابين بفيروس كورونا بهذه الخيام، كما التقطت مشاهد أخرى مماثلة لهذا السلوك فى مستشفيات عديدة بالصين.

وكانت الصين، اتخذت إجراءات عدة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها الحجر الصحى على ملايين الأشخاص ومنع تنقل المواطنين بين المدن الأكثر تفشيا للكورونا.

وعلى الرغم من التشديدات والإجراءات الصحية التى تتبناها الحكومة الصينية لمنع تفشى فيروس كورونا، الإ أن أعداد الدول التى سجلت إصابات حول العالم فى ارتفاع متزايد.

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية الصينية، أعلنت اليوم، السبت، عن تسجيل 109 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الصين، ما يرفع الحصيلة إلى 2,345 ضحية.
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