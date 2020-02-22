كورونا يضرب سامسونج.. والشركة تغلق مصنعها

وتقع جومي بالقرب من مدينة دايجو، موطن كنيسة في وسط أكبر انتشار لفيروسفي كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت يوم السبت إن عدد المصابين بفيروسفي البلاد قد زاد بأكثر من الضعف ليصل إلى 433.