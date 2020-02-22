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تكنولوجيا

كورونا يضرب سامسونج.. والشركة تغلق مصنعها

السبت 22/فبراير/2020 - 01:21 م
سامسونج
سامسونج
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة سامسونج "Samsung"، عن اكتشاف إصابة إحدى حالات بفيروس "كورونا" قد تأكدت في مجمع مصنعها للأجهزة المحمولة بمدينة جومي بجنوب شرقي نيبال، مما تسبب في إغلاق كامل منشأتها هناك حتى صباح الاثنين 24 فبراير، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقالت شركة "سامسونج" للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، إن الطابق الذي يعمل بها الموظف المصاب ستغلق حتى صباح 25 فبراير.


وأوضحت سامسونج في بيان صحفي: "وضعت الشركة زملاءها المتصلين بالموظف المصاب في الحجر الصحي واتخذوا خطوات لفحصهم بحثا عن إصابة محتملة".

ويمثل مصنع سامسونج Samsung في جومي جزءًا صغيرًا من إجمالي إنتاج الهواتف الذكية، وهو يصنع هواتف متطورة، معظمها للسوق المحلية، وتنتج شركة سامسونج معظم هواتفها الذكية في فيتنام والهند.


وتقع جومي بالقرب من مدينة دايجو، موطن كنيسة في وسط أكبر انتشار لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت يوم السبت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد قد زاد بأكثر من الضعف ليصل إلى 433.

وقالت سامسونج إن الإنتاج في مصانع الرقاقات والعرض في أجزاء أخرى من كوريا الجنوبية لن يتأثر.
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