بسبب كورونا.. سوني وفيسبوك ينسحبان من مؤتمر GDC السنوي

يعد مؤتمر برشلونة Mobile World Congress 2020، ليس المعرض التجاري الوحيد الذي يتأثر بــ COVID-19، المعروف باسم مرض فيروس كورونا الجديد.





ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التقني، فقد أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook منذ قليل، عن أنه سينسحب من مؤتمر مطوري الألعاب السنوي هذا العام GDC .





وعند القيام بذلك، سيتم سحب كلا من منصتي الألعاب المملوكة لفيسبوك Facebook Gaming و Oculus، ونصحت الشركة جميع الموظفين بعدم حضور المعرض.





وقال متحدث باسم "فيسبوك" في بيان له: "حرصا منا على صحة وسلامة موظفينا وشركائنا المطورين ومجتمع GDC، لن يحضر فيسبوك Facebook مؤتمر مطوري الألعاب لهذا العام لتطور مخاطر الصحة العامة المرتبطة بـ COVID -19".

وأضاف: "مازلنا نخطط لمشاركة الإعلانات المثيرة التي خططناها للعرض من خلال مقاطع الفيديو، الأسئلة والأجوبة عبر الإنترنت، والمزيد، وسوف نخطط لاستضافة اجتماعات شركاء GDC عن بعد في الأسابيع القادمة".





وكان لفيروس كورونا القاتل تأثيرًا كبيرًا على صناعة التكنولوجيا حتى الآن، بسبب مخاوف من تفشي الفيروس، حيث قد تم إلغاء مؤتمر الهواتف العالمي MWC 2020 بسببه، وحذرت شركة آبل من نقص إمدادات iPhone وانسحبت Sony من PAX East.





وأعلنت شركة سوني "Sony" أيضًا أنها ستنسحب من مؤتمر مطوري الألعاب "GDC"، وقالت الشركة اليابانية في بيان لها: "لقد اتخذنا القرار الصعب بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب بسبب المخاوف المتزايدة المرتبطة بـ COVID-19 المعروف أيضًا باسم فيروس كورونا".





وأضافت: "لقد شعرنا أن هذا هو الخيار الأفضل لأن الوضع المتعلق بالفيروس وقيود السفر العالمية تتغير يوميًا، ونشعر بخيبة أمل لإلغاء مشاركتنا، ولكن صحة وسلامة القوى العاملة العالمية لدينا هي شاغلنا الأكبر الآن، ونتطلع إلى المشاركة في GDC في المستقبل".