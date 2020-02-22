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تكنولوجيا

من أيفون.. كيف تشارك صورك بإنستجرام على مواقع التواصل الأخرى

السبت 22/فبراير/2020 - 08:59 م
من أيفون..كيف تشارك
من أيفون..كيف تشارك صورك بانستجرام على مواقع الت
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ندى على
يواجه العديد من مستخدمى موقع انستجرام صعوبة كبيرة في مشاركة صورهم أو قصصهم على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى مثل فيسبوك وتويتر وغيرها، حيث يكون من السهل مشاركة أى شئ من على مواقع مثل فيسبوك إلى معظم المواقع الأخرى، في حين يعانى المستخدمون من عمل نفس الشئ مع انستجرام

وذكر موقع The Verge الخطوات التى يجب اتباعها عند مشاركة الصور والفيديوهات إلى مواقع التواصل الأخرى.  

أولا: عليك أن تقوم بتفعيل الاتصال بين انستجرام والمواقع التى تريد إجراء المشاركة عليها. 

ولعمل ذلك، ادخل على الصفحة الرئيسية للموقع واختر من Account .. Linked Accounts ، ثم حدد الموقع الذى تريد المشاركة عليه، وادخل معلومات الدخول، ويمكنك اختيار تفعيل أكثر من موقع، مثل فيسبوك وتويتر و Tumblr. 



ثانيا : قم بنشر الصورة التى تريدها على انستجرام لتظهر على كل وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى. 

ولعمل ذلك اضغط على علامة + الموجودة في أسفل الشاشة، وقم بتحديد الصورة التى تريد مشاركتها ثم اضغط Next ، وإذا أردت أن تقوم بتعديل الصورة اختر الفلتر المناسب وقم بالتعديل، ثم اضغط  Next. 

ثالثا: بعد اختيار الصورة يمكنك اجراء التعديل، وذلك عن طريق إضافة التعليق، وتحديد الموقع والأصدقاء الموجودين في الصورة. 

وفي أسفل الصورة ستجد الحسابات الأخرى التى سيتم مشاركة الصورة عليها، وقم بالضغط على الحساب الذى تريد مشاركة الصورة أو الفيديو عليه، وإذا أردت اختيار أكثر من حساب فقم بتحديده. 
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