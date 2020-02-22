أقصر فاصل زمنى بين مباراتي قمة.. تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك من 1924 حتى 2020

تنطلق يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى، قمة كروية جديدة خلال وقت قصير تجمع قطبى الكرة المصرية فريقى الأهلى والزمالك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والمؤجلة مسبقًا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعتبر هذه المواجهة هي الخامسة فى تاريخ مباريات الزمالك والأهلى معًا خلال وقت قصير، فقبل أيام قليلة تواجه الفريقان فى بطولة السوبر المصرى لعام 2018/2019، بالإمارات ونجح الزمالك فى التتويج بلقب البطولة بعد تغلبه على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 نتيجة انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل السلبى.

وسيشهد عام 2020 إقامة قمتين خلال فترة زمنية قصيرة، تفصلهما أربع أيام فقط، بين مباراة القمة فى السوبر المصرى، والقمة 119 المقرر لها يوم الاثنين المقبل ببطولة الدورى المصرى، فهذه الظاهرة ستتكرر للمرة الخامسة فى تاريخ مواجهات الفريقين معًا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، تاريخ 4 مواجهات جمعت بين الأهلى والزمالك خلال وقت قصير، على النحو التالى:-

1924 أول مواجهة جمعت بين الفريقين خلال وقت قصير

تقابل الأهلى والزمالك عام 1924، فى نصف نهائى بطولة كأس السلطان، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ليتم إعادة المباراة بعد أربع أيام فقط ويفوز الزمالك بهدفين لرضا عثمان، ولكنه خسر فى المباراة النهائية من البطولة أمام السكة الحديد.





1938 ثانى مواجهة بين الأهلى والزمالك فى خلال أسبوع

تواجه الفريقان مرتين خلال أسبوع، المباراة الأولى جمعت بين الأهلى والزمالك بنصف نهائى بطولة كأس السلطان وفاز الأهلى بهدفى مختار التتش والصواف، وبعد أسبوع تواجه الفريقان مجددًا فى بطولة نهائى كأس مصر وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

1958 تواجه الفريقين 4 مرات فى 14 يومًا

أول مواجهتين كانت ببطولة كأس مصر وتعادل الفريقان فى المباراة الأولى ليتم إعادة المباراة مجددًا بعد 4 أيام وتنتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهم.

وبعد 5 أيام فقط تقابلا مجددًا ولكن فى بطولة الدورى، وتعادلا بنتيجة 1/1، وبعد خمسة أيام جديدة تقابل الفريقان مجددًا ببطولة الدورى وانتصر الأهلى بنتيجة 3/1 .

2008 يشهد آخر مواجهة بين الفريقين خلال وقت قصير

تواجه الأهلى مع الزمالك مرتين فى موسم 2008 خلال أسبوع، وحقق الأحمر الفوز فى المواجهتين، المباراة الأولى كانت ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمواجهة الثانية كانت ببطولة السوبر المصرى.