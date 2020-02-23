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اقتصاد

استقرار الدولار بالبنوك في أول تعاملات اليوم

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:02 ص
دولار
دولار
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محمد يحيى

استقر سعر صرف الدولار بالبنوك في أول  تعاملات له اليوم الأحد، عند15.51 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع، بحسب ما جاء بمتوسط الأسعار بالبنك المركزي المصري.


ووصل أقل سعر صرف للدولار ببنكي المصرف المتحد والعربي الدولي عند 15.5 جنيه للشراء و 15.6 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " التجاري الدولي، الإسكندرية، عودة، الاستثمار العربي، قناة السويس" نحو 15.51 جنيه للشراء و 15.62 جنيه للبيع.


أما في بنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والإسكان، كريدي أجريكول، البركة، الكويت الوطني، اتش اس بي سي، العربي الافريقي الدولي،مصر إيران للتنمية"، فوصل الدولار لـ 15.52 جنيه للشراء 15.62 جنيه للبيع.


وجاء أعلي سعر صرف للدولار ببنوك " التنمية الصناعية، الأهلي، مصر، المصري الخليجي" نحو 15.53 جنيه للشراء 15.63 جنيه للبيع، و مصرف أبوظبي لـ 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع.

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