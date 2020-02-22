بفستان قصير بتطريز نوبى.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا من أسوان





وظهرت "طافش" بالصور بإطلالة جذابة من زيارتها بمدينة أسوان واعتمدت في إطلالتها على إرتداء فستان أبيض قصير بالتطريز النوبي.





وعلقت نسرين طافش علي الصور قائلة "أنا والنيل وجمال أسوان" وانهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت الردود بين "جمالك نور أسوان" و " منورة الدنيا كلها" و "يا جمالك".





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.





وشاركت "طافش" في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها مجموعة من الصور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.