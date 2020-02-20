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فن

نسرين طافش تشعل انستجرام بصور جديدة لها

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها مجموعة جديدة من الصور لها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "نسرين" في الصورة بإطلالة أنيقة وماكياج هادئ وعلقت قائلة:" صباح الحب"

وتفاعل مع الصور عدد من متابعيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

"صباحك ورد ياوردة"_،"صباح الروح الحلوة"_،"محلاكي انا محلاكي"_،"ماشاء الله عليكي قمر"_،"من وين جايب هل جمال مش معقول".

ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش فى مصر فيلم "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وطرح فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، للنجم كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وقدمت شخصية "فريدة" خلال الأحداث، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار وخاضت به أولى تجاربها فى السينما المصرية.
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