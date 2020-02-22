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رياضة

رونالدو يسجل ويقود يوفينتوس للفوز على سبال في مباراته الـ 1000

السبت 22/فبراير/2020 - 08:58 م
رونالدو
رونالدو
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إسماعيل محمود
قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفينتوس، للفوز على نظيره سبال، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لليوفي في الدقيقة 39 بعد تمريرة من زميله الكولومبي كواردرادو، قبل أن يضاعف الويلزي أرون رامسي النتيجة للسيدة العجوز في الدقيقة 60 .

وفي الدقيقة 69، تحصل نادي سبال على ضربة جزاء، تولى بيتجانا تسديدها بنجاح، مسجلًا هدف فريقه الوحيد في المباراة، لكنه لم يمنع يوفينتوس من تحقيق الـ 3 نقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي يوفينتوس للنقطة 60 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد  نادي سبال عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.
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