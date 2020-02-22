الحويني مخلوق عجيب.. خالد الجندي مهاجمًا السلفيين: شيوخ لم يتعلموا الأدب من النبي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عندما تحدّث عن توبة أحد ممن يُطلقون على أنفسهم شيوخ سلفية، لم يكن القصد التشهير به، ولكنه ظهر مرة أخرى ينفى اعتذاره الذي قاله في فيديو سابق، وعلّق الجندي: "قال أنا لم أعتذر لأن قرصة الودن وجعته».

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "هل معنى كلمة سلفية أن نتعلم سوء الأدب؟.. أنا أعتقد أنكم يجب أن تكونوا قدوة وتتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الأدب وعفة اللسان".





وتابع: "أنا أرى هذه الفيديوهات التى يهاجموننى فيها، وأضحك، عندما ترى أناس يدعون انتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتفوهون بألفاظ جارحة وعشوائية فهذا أمر لا يليق".





الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شنّ هجومًا حادًا على الشيخ أبو إسحاق الحويني ، أحد عناصر التيار السلفي، حيث ذكر أن الحويني يُقارن نفسه بـ ابن حجر العسقلاني، ويقول إن العسقلاني كان يحضر دروس علمه عدد قليل للغاية، بينما هو أكثر من 20 ألف شخص يحضرون دروسه العلمية الدينية. وكان







