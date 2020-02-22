الحويني مخلوق عجيب.. خالد الجندي مهاجمًا السلفيين: شيوخ لم يتعلموا الأدب من النبي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عندما تحدّث عن توبة أحد ممن يُطلقون على أنفسهم شيوخ سلفية، لم يكن القصد التشهير به، ولكنه ظهر مرة أخرى ينفى اعتذاره الذي قاله في فيديو سابق، وعلّق الجندي: "قال أنا لم أعتذر لأن قرصة الودن وجعته».
وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "هل معنى كلمة سلفية أن نتعلم سوء الأدب؟.. أنا أعتقد أنكم يجب أن تكونوا قدوة وتتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الأدب وعفة اللسان".
وتابع: "أنا أرى هذه الفيديوهات التى يهاجموننى فيها، وأضحك، عندما ترى أناس يدعون انتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتفوهون بألفاظ جارحة وعشوائية فهذا أمر لا يليق".
وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شنّ هجومًا حادًا على الشيخ أبو إسحاق الحويني، أحد عناصر التيار السلفي، حيث ذكر أن الحويني يُقارن نفسه بـ ابن حجر العسقلاني، ويقول إن العسقلاني كان يحضر دروس علمه عدد قليل للغاية، بينما هو أكثر من 20 ألف شخص يحضرون دروسه العلمية الدينية.
وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "مصيبة وعايشين فيها، شايف نفسه أفضل من ابن حجر العسقلاني، حالة تضخم غير طبيعية، كل الناس بالنسبة له جهلة وفسقة وكمان اللي مرتكب الكبيرة كافر، وجاي دلوقتي يعتذر، طب مين يدفع فاتورة الأوطان اللي تم تمزيقها، ومين يدفع فاتورة حق الشهداء اللي أسيل دمهم، مين يدفع فاتورة انتهاك عرض الوطن".
وأكمل الشيخ خالد الجندى
: "مين يدفع حق كل تاجر خسر تجارته بسبب فتوى له، مرة يقولك الفلانتين حرام، رغم أن دار الإفتاء المصرية قالت عيد الحب مفهوش مشكلة، وتبادل الهدايا يزود الحب بين الناس، دا الرسول عليه السلام قال تهادوا تحابوا، لو شوفت ناس بتحتفل بعيد الحب بأشياء غير أخلاقية انصحه مش تقفل عليهم بالضبة والمفتاح وتقول عيد الحب حرام".
وواصل: "الحويني
مخلوق عجيب، أسأل الله أن يخلصنا منه ومن أمثاله، بيقول اللي يبيع بيض أو فسيخ أو رنجة في شم النسيم ملعون وأنه ارتكب فعل محرم، وكبيرة من الكبائر، تصوروا أن بيع البيض بقى حرام".
وعن اعتذار إسحاق الحويني
مؤخرًا، رد الجندي قائلًا: "الاعتذار صفة الناس القوية، ولكن هناك اعتذار يقبل وهناك اعتذار لا يقبل، الاعتذار عن أضرار المواطنين لا يصح، لازم تدفع فاتورة الدم، فاتورة الدم لا تسقط بالتقادم أو الندم أو الاعتذار".
وكان الإعلامي نشأت الديهي، أثار حالة من الجدل بعرضه مقطع فيديو على قناة "ten" عبر برنامجه "بالورقة والقلم"، للسلفي أبو إسحاق الحويني وهو يعترف بإساءة السلفيين لفهم الأحكام الشرعية مما تسبب في إفساد الشباب.
وقال الحويني خلال الفيديو: "كل سُنة نعرفها كنا نعتقدها واجبة.. أما إن فيه درجات في الأحكام الشرعية فلم نكن نعرف ذلك.. لذلك لم نراع تداول الأحكام الشرعية فجنينا على الناس وأفسدنا كثيرا بحماس الشباب".