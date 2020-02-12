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ديني

خالد الجندي: نعيش في بلاء بسبب التيار السلفي .. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:49 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أسماهم بـ«كوكب السلفيين»، حيث سرد قول الله تعالى: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»، موضحًا أن هذه الآية الكريمة تنطبق على "كوكب السلفيين" أو ما يسمى كوكب التيار السلفي في المجتمع المسلم.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على "dmc"، اليوم الأربعاء، أن من يدعون أنفسهم بأنهم أصحاب المنهج السلفي، أفسدوا في الأرض وقتلوا أناسا كثيرين وحرضوا على آخرين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، "إحنا في ابتلاء شديد جدًا".

وتابع: "أقصد بالسلفيين الذين باعوا عقولهم وضمائرهم وقلوبهم ودينهم لمشايخ وثقوا فيهم وصدقوهم وساروا خلفهم وحذوا حذوهم، دول كوكب مختلف تماما، منهج السلفية موجود في كل العالم، كل إنسان يكون له جذور في السابقين يأخذون عندهم، هناك سلفية الكيمياء والطب والفيزياء، كل إنسان يعتز بأجداده".

وكان الشيخ خالد الجندي، أكد أن بعض الناس لديهم فهم خاطئ عن الشيوخ، معلقًا: «نحن لسنا مندوبين عن الله»، وهناك فارق بين الكلام باسم الله والنقل عن الله.

وواصل: "أنت من ستحاسب على أعمالك وأفعالك "الشيخ مش هينفعك"، مستشهدًا بالآية القرآنية: «يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ».


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