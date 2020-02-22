وائل الإبراشي لـ المعترضين على استضافة محمد رمضان: نستضيف الإرهابيين والجواسيس

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحوار مع محمد رمضان ليس فنيًا ولكن للتعليق على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ موضحًا أنه يحترم وجه النظر التي تطالب بعدم إجراء الحوار.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المُذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري»: «أن التليفزيون المصري حاور الإرهابيين والجواسيس قبل ذلك.. ولقاء "رمضان" اليوم يتعلق بمجموعة من القضايا التي شغلت الرأي العام منها أزمة الطيار».





ونوّه "الإبراشي"، أنه سوف ينوب عن الجماهير في توجيه الأسئلة لـ محمد رمضان والتي تكشف كل الأمور.





وأشار "الابراشي" إلى أنه منذ الإعلان عن استضافة محمد رمضان تمت مهاجمة البرنامج قبل أن يبدأ حلقاته الأولى.