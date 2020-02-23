عمرو كمال يحسم الجدل حول أرباح أغنية بنت الجيران.. فيديو

قال المطرب عمرو كمال، إن المشكلة التي تواجهه الآن هي أن الجمهور أتجه إلى أغاني المهرجانات أكثر من الرومانسي، موضحا أنه لم يكن هناك إقبال كما عليه في البداية، لأن المهرجانات أصبحت متواجدة في الشارع وتحقق مشاهدات بالملايين في وقت قصير.





وأضاف «عمر كمال» أنه لم ياخذ أي أموال من حسن شاكوش بخصوص أغنية «بنت الجيران»، مشيرا إلى أن حسن شاكوش لم يتقاض أي أرباح من الأغنية، قائلا: "مافيش الكلام ده".





وأشار «عمر كمال» إلى أن يوتيوب يحاسب صاحب الأغنية على مدة الإعلان قبل تشغيل الأغنية، متابعا : «حسن شاكوش مخدش 54 مليون جنيه كما يعتقد كثير من الناس، وهو راكب عربية على قده».





وأوضح «عمر كمال» أن مغني المهرجانات حمو بيكا يتقاضى أرباح من الاغاني التي يقوم بنشرها على يوتيوب وهذا لا يعيبه في شئ، مؤكدا أن علاقته جيدة الآن مع حسن شاكوش ولا يوجد أي خلاف.





وأشار إلى أن هناك أكثر من شخص يقوم بكتابة كلمات أغاني «المهرجانات»، ولم يلجأوا إلى شخص واحد فقط، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح لونا موجودا في المجتمع، ولكن لابد من إختيار الكلمات.



