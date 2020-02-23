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أخبار العالم

5.7 درجة.. زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:13 ص
زلزال قوي يضرب المنطقة
زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وايران
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دعاء أبوهشيمة
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم "الأحد".

ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلومترا من تبريز وعلى مسافة 28 كيلومترا جنوب شرقي سراي في تركيا"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن الزلزال‭ ‬كان على عمق خمسة كيلومترات.. ولم ترد حتى هذه اللحظة أي تقارير عن خسائر أو ضحايا.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية إن زلزالا بقوة 5.8 على مقياس ريختر ضـرب شمال غرب إيران.

وقد ضــرب الزلزال محافظة أذربــيجان الغربية شمال غرب البلاد وعلى عمق 6 كم.
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