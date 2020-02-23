صاحب بالين كداب.. لماذا ابتعدت رجاء الجداوي عن عالم الأزياء ؟

قالت الفنانة رجاء الجداوي إن سبب ابتعادها عن عالم الأزياء كانت أسباب كثيرة من ضمنها التركيز في التمثيل.





وأضافت لـ "صدي البلد": صاحب بالين كداب ورغم أنني كنت ملكة متوجة في عالم الأزياء إلا أنني قررت ترك كل ذلك من أجل التمثيل فأنا ظلمت نفسي وحصرتها في شخصية الفتاة الأرستقراطية لاهتمامي وقتها بالأزياء ومسابقات الجمال أكثر ولذلك قررت التركيز في التمثيل فقط لأخرج من هذه الشخصية.





أيضا أصيبت بورم في الغدد أثناء عرض مسرحية الواد سيد الشغال مع الزعيم عادل إمام، ووزني زاد بشكل غير طبيعي واعتزلت عروض الأزياء وركزت في التمثيل.





في هذه الفترة حققت نجاحات كثيرة وقمت بجولة في العالم بمسرحتي الزعيم والواد سيد الشغال، تعلمت من الزعيم أشياء كثيرة حيث علمني أصول المسرح واحترام الجمهور.





إطلاقا، عملي المسرحي الطويل مع الزعيم والذي أستمر أكثر من 10 سنوات عرضا للمسرحية لم ياخذ من وقتي بل أعطاني خبرة طويلة في الوقوف علي خشية المسرح ، أيضا استطعت أن أقدم أعمالاً فنية بجانب عملي المسرحي.