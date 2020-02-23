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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 23-2-2020

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:12 م
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد 23 فبراير 2020 بسوق العبور.

وسجلت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 2 و2.8 جنيه، والبصل بين 3 و6 جنيهات.

وتراوحت الكوسة بين 5 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.

وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، وبطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
 
فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي اليوم، الأحد، بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه.

وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
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