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أخبار البلد

وزارة الرى: تنفيذ عدد من خزانات حصاد الأمطار بأوغندا لتوفير المياه وخدمة المجتمع

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالدكتور عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين ورئيس الرى المصرى بأوغندا لاستعراض ما بذلته البعثة المصرية من مجهودات خلال الفترة الماضية.

كانت البعثة انتهت من صيانة وتأهيل وتطوير 6 استراحات تابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا عن طريق التشغيل الذاتي مما أدى الى توفير ما يقرب من 500 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز ٢٥% من التكلفة المقررة، كما تم إنشاء السور (٤٥٠ م × ۳٫۲۰م) واللاند سكيب حول 3  استراحات، كذلك جار إقامة أسوار حول كافة الاستراحات والمنشآت التابعة للبعثة.

كما أنه من المقرر صيانة وتأهيل 6 مبان لإقامة العاملين الأوغنديين و6 جراجات واللاند سكيب المحيطة بهذه الاستراحات بجنجا بأوغندا وذلك عن طريق التشغيل الذاتي وكذلك صيانة وتأهيل إستراحة كمبالا وإنشاء السور (۲۲۰م × ۳٫۲۰ م) و  اللاند سكيب حولها.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والرى أنه وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية جار تنفيذ عدد من خزانات حصاد الأمطار باوغندا لتوفير المياه ولخدمة المجتمع الأوغندى، كما تم إنهاء واستلام المرحلة الاولى من مشروع درء مخاطر الفيضان وحماية منطقة كسيسى بغرب اوغندا و جارى الإعداد للمرحلة الثانية.

وأضافت أنه وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة والإنتاج الحيواني والأسماك الأوغندية تم إنهاء صيانة المعدات البرية والبحرية وإنهاء المرحلة الرابعة من المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية، وكذلك إنهاء مشروع مقاومة الحشائش بالمواقع الضحلة في بحيرتي کیوجا وألبرت بأوغندا والذي نفذه معهد بحوث صيانة القنوات المائية، وساهم فى تحسن الوضع العام بـ(قرية بوجندو على بحيرة كيوجا ، وقرية وانسيكو على بحيرة ألبرت)، وتحسين الحالة المعيشية للسكان المحليين بمقاومة الحشائش يدويا واستخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) وإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) مما ساهم فى زيادة اواصر الترابط مع السكان المحليين. 

وتعمل بعثة الرى في أوغندا دائما على المساهمة فى تحسن الوضع العام بالقرى المطلة على البحيرات العظمى بأوغندا بالإعداد للمرحلة الخامسة لمشروع مقاومة الحشائش بالبحيرات العظمى.
وزارة الرى: تنفيذ عدد من خزانات حصاد الأمطار بأوغندا لتوفير المياه وخدمة المجتمع
وزارة الرى: تنفيذ عدد من خزانات حصاد الأمطار بأوغندا لتوفير المياه وخدمة المجتمع
وزارة الرى: تنفيذ عدد من خزانات حصاد الأمطار بأوغندا لتوفير المياه وخدمة المجتمع
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