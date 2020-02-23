بعد فيديو القرني.. تعرف ماذا قال رئيس علماء باكستان عن السعودية وقيادتها

أعرب حافظ محمد طاهر أشرفي رئيس مجلس علماء باكستان عن حبه الشديد للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة حيث قال في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة تويتر " ‏نحن نحب ونحترم من يحب الدين ويحب ‎المملكة العربية السعودية ونحب من يحب قيادتها الرشيدة الحكيمة".





وكان الداعية الدكتور عائض القرني قد توجه بالشكر إلى كل من أيد موقفه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يحاول تشويه سمعة المملكة العربية السعودية وادعاء أنه المدافع الأول عن الدين الإسلامي والقضية الفلسطينية.





ونشر القرني تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “أشكر الشرفاء الأوفياء من أبناء وطني الغالي ومن جميع أنحاء العالم، الذين أيدوا موقفي من أردوغان”.





وأكد القرني أن سيظل مدافعًا عن دينه ووطنه وقيادته بكل ما أوتي من قوة، قائلا: “سوف أبقى مدافعًا عن ديني، ووطني، وقيادتي، بروحي ودمي وقلمي وعلمي، وهذا واجب شرعي، أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين”.





يذكر أن الشيخ عائض القرني كان قد نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر تبرأ خلاله من الفيديو السابق الذي أيد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد أنه رجل مخادع وبياع للكلام.





وعدد القرني في الفيديو المواقف المعيبة للرئيس التركي ومنها أنه كان أو رئيس يزور المبكى اليهودي، كما فتح للإسرائيليين سفارة في بلاده، وشارك في كل فتنة في المنطقة وتسبب في قتل اليمنيين والسوريين والليبيين.



