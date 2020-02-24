بعد حادث انهيار عقار الشرابية.. برلماني يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات

أكد النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، علي ضرورة حصر العقارات الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية، حتى لا يتم التعرض لكوارث مفاجئة ثم العمل على إزالتها على الفور، مثلما حدث في عقار الشرابية الذي سقط منذ أيام، لافتًا إلى أن العقار صادر له امر إزالة منذ عام 1998، إلا أن سكانه قاموا بالطعن على القرار واستمروا في العيش فيه.





أضاف "وطني"، في بيان له اليوم، أن هناك قرارات إزالة كثيرة خرجت لمثل هذه العقارات يجب أن يتم تنفيذها على الفور، حتى لا يتعرض المواطنون إلى أية مشكلات أو كوارث مفاجئة، لافتا إلى ضرورة تحرك الحكومة لحل هذه الأزمة والحفاظ علي اروح المواطنين.





وشدد نائب "مستقبل وطن"، على ضرورة مراعاة الأسر غير القادرة بتوفير مسكن مناسب لها لحين الانتهاء من إزالة هذه العمارات وبناء غيرها أو التصرف فيها حتى لا يتعرض سكان هذه العمارات لمشكلات مادية أو غيرها.



