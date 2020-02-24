AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد حادث انهيار عقار الشرابية.. برلماني يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:00 ص
حصر العقارات الآيلة
حصر العقارات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات
Advertisements
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، علي ضرورة حصر العقارات الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية، حتى لا يتم التعرض لكوارث مفاجئة ثم العمل على إزالتها على الفور، مثلما حدث في عقار الشرابية الذي سقط منذ أيام، لافتًا إلى أن العقار صادر له امر إزالة منذ عام 1998، إلا أن سكانه قاموا بالطعن على القرار واستمروا في العيش فيه.


أضاف "وطني"، في بيان له اليوم، أن هناك قرارات إزالة كثيرة خرجت لمثل هذه العقارات يجب أن يتم تنفيذها على الفور، حتى لا يتعرض المواطنون إلى أية مشكلات أو كوارث مفاجئة، لافتا إلى ضرورة تحرك الحكومة لحل هذه الأزمة والحفاظ علي اروح المواطنين. 


وشدد نائب "مستقبل وطن"، على ضرورة مراعاة الأسر غير القادرة بتوفير مسكن مناسب لها لحين الانتهاء من إزالة هذه العمارات وبناء غيرها أو التصرف فيها حتى لا يتعرض سكان هذه العمارات لمشكلات مادية أو غيرها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور

عقار مائل جديد في كفر شكر بالقليوبية

نائب يطالب بحصر العقارات المخالفة لقانون التصالح

إزالة عقار آيل للسقوط بمغاغة حفاظا على أرواح قاطنيه

الموت تحت الأنقاض.. تفاصيل وفاة أسرة في انهيار عقار بالشرابية.. فيديو

ترشيحاتنا

خالد الجندي يطالب بتأجيل مباراة القمة: «الدنيا هتولع»

ردا على الانسحاب.. اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور ويؤكد: القمة في موعدها

من البانيو.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

بلطجية يسحلون متسولا أمام مطعم وجبات سريعة شهير.. شاهد ماذا حدث

سيبكم من السوبر.. أحمد موسى: الأهلي يعيش عصره الذهبي.. فيديو

بعد وقف "مصر اليوم".. توفيق عكاشة يظهر لـ جمهوره بالجلباب فى برنامج جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين