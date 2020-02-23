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برلمان

جولة سياحية للمعسكر الشبابي لحزب الحركة الوطنية في المنيا

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:27 م
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية المصرية جولة سياحية بمحافظة المنيا
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حسن رضوان
أجرى وفد المعسكر الشبابي لحزب الحركة الوطنية المصرية جولة سياحية بمحافظة المنيا في اليوم الثالث من زيارته للمحافظة.

تضمنت الجولة زيارة للمنطقة الأثرية بـ”بني حسن” وصعود 400 درج من السلم إلى أعلى الجبل مرورا بالمقابر الأثرية وتقديم شرح وافي للتعرف على الأسر التي تنتمي إليها تلك المقابر والتقاط الصور التذكارية من أعلى قمة الجبل، وأظهرت الصور مدى جمال مصر بطبيعتها الخلابة.

بعد انتهاء الجولة بالمنطقة الأثرية توجه الوفد للجولة الثانية بنهر النيل التي استمرت قرابة الـ 5 ساعات استمتع خلالها شباب الحركة الوطنية المصرية بمشاهدة الجزر النيلية والمعالم الأثرية، وعرض بعض الفقرات الفنية من الغناء والشعر والعزف على العود والكمان واسكتشات فنية.

وأكمل وفد المعسكر جولته الثالثة بكورنيش نهر النيل بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية والتقاط الصور التذكارية بالكورنيش وبعد انتهاء الجولة تناول الوفد طعام الغذاء بالهواء الطلق بالأماكن المخصصة للطعام بكورنيش النيل.

ويأتي المعسكر في إطار خطة أمانة شباب الجمهورية لرفع المستوى التدريبي والثقافي للشباب بتنظيم مثل تلك الفعاليات، ويهدف إلى رفع معدلات الوعي لدي الشباب وتبصيرهم بحقائق الأمور والأوضاع الراهنة التي تمر بها الدولة وتحصينهم فكريًا ضد الأفكار الضالة والمعتقدات المنحرفة والجماعات التي تخطط لجرهم إلي البؤر المتطرفة بما يفسد علينا استقرارنا وأمننا وسلامتنا الداخلية.

شارك في الجولة محمد عزمي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية، نور الشيخ أمين التثقيف والتدريب بالأمانة المركزية، وائل حوار أمين التواصل السياسي بالأمانة المركزية، أحمد نشأت الأمين المساعد لشباب الجمهورية، سلوى قناوي أمين المرأة بالمحافظة ، أمين شباب المحافظة أبوبكر شحاتة، أمين التواصل السياسي محمد عبد الصبور ، أمينة الفتيات، أمين مساعد العضوية ، بالإضافة إلي وفود المحافظات.
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