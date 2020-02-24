ارتفاع كبير.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 فبراير

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 ارتفاعا مقارنة بـ اسعار الذهب في مستهل تعاملات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بمصر، 705 جنيهات، وبلغ سعر الذهب للجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 806 جنيهات.





- ارتفاع اسعار الذهب خلال 2020

وارتفع الدولار خلال العام الجاري فقط بنحو حوالي 28 جنيها لكل جرام، وكان سعر الجرام عيار 21 يوما 1 يناير 2020 حوالي 677 جنيها، وذات القيمة بالنسبة بعيار 24 وكانت تسجل مطلع العام 788 جنيها لكل جرام.

- اسعار الذهب اليوم الإثنين

ووصل سعر الجرام الواحد اليوم الإثنين من عيار 18 لـ 604 جنيهات مقابل 578 جنيها أول أيام السنة، وسجل الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ 470 جنيها.

- سعر الذهب في مصر "الجنيه"

وارتفع سعر الجنيه الذهب 224 جنيها فقط خلال العام الجاري ويسجل اليوم 5640 جنيها، وكان سعره مطلع العام 5416 جنيها فقط، وأوقية الذهب اليوم سجلت 25.1 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 805.714 ألف جنيه.