ارتفاع رهيب في أسعار الذهب .. جنيه المعدن الأصفر يقفز 224 جنيها خلال 2020

سجلت اسعار الذهب اليوم الأحد 23 فبراير 2020 في ختام التعاملات 705 جنيهات لكل جرام من عيار 21 الأوسع انتشارا بمصر، وبلغ سعر الذهب للجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 806 جنيهات.





- ارتفاع اسعار الذهب خلال 2020

وارتفع الدولار خلال العام الجاري فقط بنحو حوالي 28 جنيها لكل جرام، حيث كان سعر الجرام عيار 21 يوم 1 يناير 2020 حوالي 677 جنيها، وذات القيمة بالنسبة بعيار 24 حيث كانت تسجل مطلع العام 788 جنيها لكل جرام.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لـ 604 جنيهات مقابل 578 جنيها أول أيام السنة، وسجل الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ 470 جنيها.





وارتفع سعر الجنيه الذهب 224 جنيها فقط خلال العام الجاري حيث يسجل اليوم 5640 جنيها، وكان سعره مطلع العام 5416 جنيها فقط، وأوقية الذهب اليوم سجلت 25.1 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 805.714 ألف جنيه.





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