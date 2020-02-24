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تعليم

المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس تغلق باب التقديم في رياض الاطفال .. الاربعاء

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:00 ص
المدرسة المصرية الدولية
المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس
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ياســـمين بدوي

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، أنه سيتم غلق باب التقديم في رياض الاطفال إلكترونيا على موقع المدرسة يوم الأربعاء 26 فبراير 2020.


وشددت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، على أنه لن يسمح بالتقديم لأي طفل في رياض الأطفال بعد هذا التاريخ.


وقالت إن آخر موعد لتسليم الأوراق داخل المدرسة يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 ، لافتة إلى أن التقديم إلكترونيا على الموقع دون تسليم الأوراق المطلوبة بالمدرسة يسقط حق الطفل في التقديم.


وتحث المدرسة على ضرورة أن يتابع أولياء الأمور الموقع والصفحة الرسمية للمدرسة بشكل يومي وذلك لمعرفة موعد الاختبار الخاص بالطفل.


جدير بالذكر أن سن القبول بالمدرسة هو 4 سنوات في 1/10/2020 وحتي 6 سنوات إلا يوم ، ولايوجد أي استثناء في السن.

 

وأعلنت المدرسة، أن تشغيلها بدأ رسميًا منذ أكتوبر 2018، مشيرةً إلى أنها مدرسة دولية حكومية تتكون من 3 مراحل هي PYP وتشمل المرحلة العمرية من 4 لـ 12 سنة، وMYP وتشمل المرحلة العمرية من 11 لـ 16 سنة، ومرحلة وتشمل المرحلة العمرية من 16 لـ19 سنة.


وأوضحت أن شهادة الاي بي التي تمنحها للطلاب تختلف عن أي شهادة دولية أخرى، لأنها تجمع ثقافات كل البلاد وليست قاصرة على بلد واحد، أما الشهادات الأخرى فتعتبر شهادات محلية في بلادها تحمل ثقافة هذه البلد فقط مثل الدبلومة الأمريكية.

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