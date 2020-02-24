ناقد رياضي: الحيثيات المرفقة بقرارات اتحاد الكرة كوميدية

قال الناقد الرياضي كريم سعيد، إن عقوبات اتحاد كرة القدم المصري الخاصة بأحداث السوبر المصري في الإمارات، كوميدية حيث أنها لا تنطبق مع اللوائح الموضوعة من قبل اتحاد كرة القدم ولا تخضع لمسألة المنطق على حد قوله.



وأضاف كريم سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن الجميع كان ينتظر القرارات إلا أنها صدرت دون نشر الحيثيات والتي نشرت بعد ما يقرب من 24 ساعة فقط، مشيرا إلى أن الحيثيات غير منطقية وهو الأمر الذي يرجح أكثر ما يسمى بنظرية "المؤامرة".



وأكد سعيد أنه لا يوجد ما يسمى في اللائحة "إيقاف لنهاية الموسم" ، وكيف تساوي عقوبة كهربا بعقوبة إمام عاشور رغم أن الحيثيات خطأت كهربا في 4 نقاط وعاشور نقطة واحدة فقط، كما أشار إلى أن الفعل المشين عقوبته أكبر من مسألة 8 مباريات، بالإشارة إلى أن اللائحة في المادة 23 للجنة الانضباط حددت 3 عقوبات الإيقاف والغرامة وعقوبة ثالثة قد تصل إلى الشطب.