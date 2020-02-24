أحمد سامي: تفكير لاعبي الأهلي في الثأر أمام صن داونز سيؤثر على الناحية الفنية

أكد أحمد سامي، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا هى الأقوى.





وقال سامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا غير محسوم، النسب متساوية بين جميع الفرق المشاركة لأنها حصدت اللقب من قبل".





أكمل: "أتمنى أن تفكير اللاعبين في الثأر أمام صن داونز لا يؤثر على الناحية الفنية، الفريق الجنوب إفريقي منظم ويستحوذ على الكرة والأهلي لم يعتاد على ذلك".





وأتم : "مواجهة القمة ستكون فرصة لتجهيز البدلاء لكلا الفريقين لأنها تحصيل حاصل في المنافسة على الدوري".