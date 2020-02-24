إسفاف وتجاوز واعتداء على القيم.. نبيل شعيل يتحدث عن أغاني المهرجانات

كشف الفنان نبيل شعيل، عن رأيه فى أغاني المهرجانات، قائلا:"يجب أن يقدم الفنان أغاني راقية".





وتابع الفنان نبيل شعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"،:"نشهد خلال الفترة الأخيرة تجاوز فى حقوق البيوت المصرية واعتداء على القيم والتقاليد المصرية، مردفا:"كمية الإسفاف فى تزايد".





وأكمل نبيل شعيل :"يجب أن يقوم كل اب بدور فى بيته ويربي أولاده على القيم والأخلاق ويحاول قدر المستطاع حجب كل الاشياء البذيئه عن الظهور".





وأوضح:"نعاني هذه الأيام من إسفاف كبير والبعض يتاجر على حساب القيم والأخلاق، معقبا:"لامانع أن يبحث كل واحد على مصادر ربح عالية ولكن فى حدود العقل والأدب".



