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إسفاف وتجاوز واعتداء على القيم.. نبيل شعيل يتحدث عن أغاني المهرجانات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:45 ص
نبيل شعيل
نبيل شعيل
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حمزة شعيب
كشف الفنان نبيل شعيل، عن رأيه فى أغاني المهرجانات، قائلا:"يجب أن يقدم الفنان أغاني راقية".

وتابع  الفنان نبيل شعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"،:"نشهد خلال الفترة الأخيرة تجاوز فى حقوق البيوت المصرية واعتداء على القيم والتقاليد المصرية، مردفا:"كمية الإسفاف فى تزايد".

وأكمل نبيل شعيل:"يجب أن يقوم كل اب بدور فى بيته ويربي أولاده على القيم والأخلاق ويحاول قدر المستطاع حجب كل الاشياء البذيئه عن الظهور".

وأوضح:"نعاني هذه الأيام من إسفاف كبير والبعض يتاجر على حساب القيم والأخلاق، معقبا:"لامانع أن يبحث كل واحد على مصادر ربح عالية ولكن فى حدود العقل والأدب".

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