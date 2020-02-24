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توك شو

داليا عمر: مسجلة بنقابة الموسيقيين.. وأستطيع الغناء بأكثر من لون.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:25 ص
المطربة داليا عمر
المطربة داليا عمر
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كـريـم الـخـطـيـب
حلت المطربة داليا عمر ورامي بلازن ضيفان على برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» للحديث عن أغاني المهرجانات وعالم الـ «دي جي والريمكس».

قالت المطربة داليا عمر إنها عضو بنقابة الموسيقيين ، موضحة أنها خريجة تربية موسيقية ولم تخضع للاختبارات.

وأضافت «داليا عمر» خلال لقائها في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أن النقابة بالنسبة لها كارنية يثبت أنها مطربة، وظهر يحميها تلجئ لها في وقت المحنة.

وأوضحت «داليا عمر»  أنها متعددة المواهب وتستطيع الغناء بأكثر من لون، خاصة أنها تجيد الغناء باللهجة الغربي، موضحة أن لديها ثقافة جيدة في مخارج الحروف أثناء الغناء .

وكشفت «داليا عمر» عن خططها المستقبلية مع الملحن رامي بلاون، مؤكدا أنها تخطط لعمل أغاني «ريمكس» لها علاقة بشخصيتها وثقافتها وتنتشر بين الناس في المجتمع وبوجود موسيقى مختلفة بعيدا عن نوع موحد من الأغاني.

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