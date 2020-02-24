أخبار الرياضة ليلا.. الأهلي يكشف حقيقة فيديوهات السوبر.. عقوبات انسحاب الزمالك.. تركي آل الشيخ يساند الخطيب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





قال الإعلامي هانى حتحوت، إن وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيصل القاهرة، اليوم الإثنين، في زيارة للاتحاد المصري تستهدف استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد ، والتي يأتي وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.





أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة المصري، أن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها اليوم الاثنين.





قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الزمالك سيتعرض لعقوبات مغلظة حال انسحابه من مسابقة الدورى المصري الممتاز، مثلما أعلن رئيسه ، مرتضى منصور.





عبر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري ، عن حزنه الشديدة بسبب بيان النادي الأهلي الصادر ضده قائلا :" ليس صحيحا على الإطلاق".





الأهلي يعلق على انسحاب الزمالك.. الخطيب يكشف حقيقة فيديوهات السوبر قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تواصل مع شبكة قنوات أبو ظبي وتم نفي إرسال أية مواد تسجيلية "فيديوهات" الى اتحاد الكرة كما أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة .





علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي ، على بيان القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب ضد قرارات وعقوبات اتحاد الكرة.





أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، أن قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك من قبل لجنة الانضباط غير قانوني ولن يتم تنفيذه ، حيث ، ان لجنة الانضباط غير منوط لها اتخاذ عقوبات على مجالس إدارات الأندية.



