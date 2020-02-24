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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:24 م
وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية الصحافة) فى مسابقة الكاريكاتير الحي لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية، والذي تنظمه الإدارة العامة للأنشطة الفنية والثقافية بالوزارة - إدارة الصحافة المدرسية. 

وحصدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارتي سنورس وطامية) المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية.


وفازت الطالبة يمنى أحمد محمد. مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، كما فازت الطالبة سما واعر أبوزيد على . مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما فاز الطالب محمد أشرف عويس . مدرسة طامية الإعدادية بنين القديمة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي ذلك كرم الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم الطلاب الفائزين في المسابقة، وقدم لهم التهنئة القلبية الخالصة، كما كرم المشرفين على الطلاب ،  ياسمين مصطفى السيد ، و عصام أبوالحارث و أيمن هاشم و إيمان نجيب، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية بحضور العلاقات العامة بالمديرية.
وكيل تعليم الفيوم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير
وكيل تعليم الفيوم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير
وكيل تعليم الفيوم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير
وكيل تعليم الفيوم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير
وكيل تعليم الفيوم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير
وكيل تعليم الفيوم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير
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