رئيس السنطة يباشر أعمال كسح وشفط مياه الأمطار.. صور

باشر عبد الشافى كمال رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية خلال أول يوم عمل له بمنصبه، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة خلال جولاته.





ووجه رئيس المدينة نوابه وغرفة العمليات الطارئة والادارات المعنية ومسؤولي النظافة و شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء بضرورة متابعة شوارع مدينة السنطة و سرعة الدفع بسيارات رفع المياه من الأماكن المتضررة مثل نفق الكوبري السفلي بطريق بلكيم .





وأعطي تعليماته الي جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بسيارات رفع المياه بشوارع قري المركز و التواصل مع المواطنين لانهاء مشاكل المتضررين منهم نتيجة سقوط الأمطار.





تعرضت مناطق كثيرة من محافظة الغربية لسقوط أمطار غزيرة فى الساعات المتأخرة من مساء امس فيما تعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض كبير في درجات الحرارة مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح الباردة.



