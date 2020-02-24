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رياضة

قبل ساعات من القمة.. عمر ربيع ياسين يكشف مخطط الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:04 م
عمر ربيع ياسين
عمر ربيع ياسين
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القسم الرياضي

كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين عن مخطط نادى الزمالك الذي ينوي تنفيذه خلال مواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة فى بطولة الدورى العام.


وكتب عمر ربيع ياسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الوضع الحالى فى نادى الزمالك يتم تجميع فرق الناشئين فى النادى بين مواليد ٩٩ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ والمدرب هيكون الكابتن أحمد عبد المقصود مدرب فريق ٢٠٠١.. والسيناريو اللى هيطبق فى المباراة أول ٥ دقائق ٣ تغيرات وبعد كده ٣ إصابات والمباراة تنتهى وتبوظ وتخلص لصالح النادى الأهلى و٣ نقط أيا كانت النتيجة".


ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الفريقان بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها كلاهما بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذًا على المباراة.

قبل ساعات من القمة.. عمر ربيع ياسين يكشف مخطط الزمالك
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