لمدخني السجائر والمعسل.. ننشر أسعار ضريبة التبغ الجديدة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي ينص على زيادة جديدة في أسعار السجائر.





أحال البرلمان القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، حيث يقر التعديل الجديد بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ.





وينشر «صدى البلد» تفاصيل الضريبة الجديدة على منتجات التبغ:





- تبلغ الضريبة الجديدة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي.





- 4 جنيهات للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها على 24 جنيهًا.





- 6.5 جنيه للعبوة التي يزيد سعر بيعها عن 24 جنيها وحتى 35 جنيهًا.





- 7 جنيهات للعبوة التي يزيد سعر بيعها على 35 جنيهًا.





- 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ.





- 2 جنيه لكل ملليلتر من السائل الإلكتروني.





- زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار:

(50 قرشًا) للشريحة الأولى.

(100 قرش) للشريحة الثانية.

(50 قرشًا) للشريحة الثالثة.





- زيادة ضريبة جدول المعسل المحلى بمقدار 15% لتصبح 165%.





- والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول 200%.