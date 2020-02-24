AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمدخني السجائر والمعسل.. ننشر أسعار ضريبة التبغ الجديدة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:10 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي ينص على زيادة جديدة في أسعار السجائر.

أحال البرلمان القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، حيث يقر التعديل الجديد بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ.

وينشر «صدى البلد» تفاصيل الضريبة الجديدة على منتجات التبغ:

- تبلغ الضريبة الجديدة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي.

- 4 جنيهات للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها على 24 جنيهًا.

- 6.5 جنيه للعبوة التي يزيد سعر بيعها عن 24 جنيها وحتى 35 جنيهًا.

- 7 جنيهات للعبوة التي يزيد سعر بيعها على 35 جنيهًا.

- 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ.

- 2 جنيه لكل ملليلتر من السائل الإلكتروني.

- زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار:
(50 قرشًا) للشريحة الأولى.
(100 قرش) للشريحة الثانية.
(50 قرشًا) للشريحة الثالثة.

- زيادة ضريبة جدول المعسل المحلى بمقدار 15% لتصبح 165%.

- والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول 200%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يقر تعديل الضريبة المضافة بزيادة أسعار السجائر

تصل لـ 7 جنيهات للعلبة.. ننشر تفاصيل موافقة البرلمان على زيادة أسعار التبغ

ترشيحاتنا

شوبير يعلن موقف الزمالك النهائي من خوض مباراة القمة اليوم

أخبار الرياضية| الزمالك يتراجع عن الانسحاب ويلعب بالناشئين.. حكم القمة عايز يتفسح.. أمطار غزيرة باستاد القاهرة

غرق شوارع القاهرة والجيزة بمياه الأمطار.. فيديو وصور

عايز يتفسح..قرار مفاجئ من حكم مباراة الأهلي والزمالك قبل القمة بـ ساعات قليلة

احنا في زمن المسخ.. أمير توفيق يعلق على مباراة الأهلي والزمالك

يصيب 2 من بين مليون شخص.. تفاصيل مرض شقيق علاء ولي الدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يلقى مصرعه غرقًا أمام والديه خلال رحلة عائلية.. تفاصيل مؤلمة

طفلة عمرها 25 عاما.. سيدة تعيش حياتها كرضيعة وتنفق مبالغ طائلة على الحفاضات.. تفاصيل

بعد تقلبات الطقس.. 10 ستايلات مناسبة للخروج مساء