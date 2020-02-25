أهلي ٢٠٠٥ يفوز على ألماظة بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٥، على ضيفه ألماظة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ١٩ من بطولة منطقة القاهرة، التي لم تكتمل بسبب انسحاب الفريق الضيف.





جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق يوسف عفيفي (هدفان) ومحمد محمود سلامة، قبل أن ينسحب فريق ألماظة بعد ٢٥ دقيقة من بداية اللقاء.





بهذه النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى ٥١ نقطة، جمعها من الفوز في ١٧ مباراة على التوالي، بالعلامة الكاملة، مسجلًا ٨٤ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.





ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًّا، ومعتز إينو مدربًا عامًّا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًّا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.



