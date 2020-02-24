ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لـ 2.2 مليار دولار الشهر الماضي

ارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال يناير الماضي إلى 2.2 مليار دولار مقابل 2.103 مليار دولار بنفس الشهر من العام السابق بزيادة بلغت نحو 85 مليون دولار بنسبة 4%.





وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات زيادة في قيمة الصادرات 4 مجالس تصديرية، كان أبرزها "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية" ليسجل ما قيمته 279 مليون دولار في يناير الماضي مقارنة بـ 241 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء "المجلس التصديري للمواد البناء" بقيمة 494 مليون دولار مقارنة بـ 447 مليون دولار) في يناير٢٠١٩.





وأشار إلى ارتفاع صادرات "المجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية" خلال يناير الماضي لتسجل ما قيمته 183 مليون دولار مقارنة 168 خلال يناير 2019، كما زادت صادرات "المجلس التصديرى للمفروشات" لتبلغ 44 مليون دولار خلال مقابل 42 مليون دولار.



