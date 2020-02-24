AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لـ 2.2 مليار دولار الشهر الماضي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:40 م
صادرات
صادرات
Advertisements
ولاء عبد الكريم

ارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال يناير الماضي إلى 2.2 مليار دولار مقابل 2.103 مليار دولار بنفس الشهر من العام السابق بزيادة بلغت نحو 85 مليون دولار بنسبة 4%.


وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات زيادة في قيمة الصادرات 4 مجالس تصديرية، كان أبرزها "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية" ليسجل ما قيمته 279 مليون دولار في يناير الماضي مقارنة بـ 241 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء "المجلس التصديري للمواد البناء" بقيمة 494 مليون دولار مقارنة بـ 447 مليون دولار) في يناير٢٠١٩.


وأشار إلى ارتفاع صادرات "المجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية" خلال يناير الماضي لتسجل ما قيمته 183 مليون دولار مقارنة 168 خلال يناير 2019، كما زادت صادرات "المجلس التصديرى للمفروشات" لتبلغ 44 مليون دولار خلال مقابل 42 مليون دولار.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صادرات مصر غير البترولية تحقق 23.2 مليار دولار خلال 11 شهرا

التصديري لمواد البناء: 1.790 مليار دولار صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 11 شهرا

التصديري لمواد البناء: 17.32 مليون دولار صادرات محجرية لماليزيا في 2019

"الصادرات والواردات": 25.49 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال 2019

تراجع الواردات غير البترولية 18% خلال ديسمبر 2019

تراجعت بنسبة 18%.. 265 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الأثاث خلال العام الماضي

ترشيحاتنا

أحمد موسى يهاجم اتحاد الكرة: بيخاف من مرتضى منصور

«أطراف بتسخن» تعليق بشير التابعي على انسحاب الزمالك من القمة ..فيديو

مصدر أمني ينفي تحرير الزمالك محضر إثبات حالة بـ تأخر وصول الفريق

خبير لوائح دولية يكشف عقوبة نادي الزمالك بعد الغياب عن القمة

هيحرر محضر.. أحمد شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن موقف الزمالك من القمة 120

مفاجأة.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق عائدين إلى منازلهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

هنتعشى إيه النهاردة.. توست البيض الصحي مع سلطة السيزر

صور بألف كلمة.. أبطال رجال المرور يؤدون عملهم وسط الأمطار