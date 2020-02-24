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توك شو

أحمد موسى: جمهور الزمالك غير راض عن واقعة الأتوبيس

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:05 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجمهور المصري ليس له ذنب فيما يحدث اليوم؛ وعدم ذهاب أتوبيس نادي الزمالك إلى الاستاد لمواجهة النادي الأهلي. 

وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، إن الدوري ليس قاصرا على الاهلى والزمالك ولكن هناك دولة كاملة، قامت بتأمين مكان المباراة وتأمين الاتوبيسات وفي النهاية نصدر أزمة إلي الدولة .

وأشار موسى، أن كل مباراة يتم تأجيلها يحدث مشكلات في مباريات أخرى؛ مناشدا الجميع أن تكون هذه المشكلة هي المشكلة الأخير.

وأكد موسى، أن جمهور النادي الزمالك لا يرضيه هذه المشاهد، قائلا: «النادي الزمالك عريق وعنده بطولات كتير وكسب الأهلي في السوبر وخسارة مباراة اليوم لا تفرق ابدا معاه». 
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