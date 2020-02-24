خلوا بالكم.. أحمد موسى يحذر من كارثة تهدد المباريات الأفريقية للأهلى والزمالك

حذر الإعلامي أحمد موسى، من تواجد الجمهور خلال المباريات الأفريقية، مرددا: «خلوا بالكم من الماتشات اللي هتتعلب في استاد الكرة وفيها جمهور .. انا بحذر هيحصل ايه معرفش».









وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، :« إن الأهلي والزمالك طالبوا من الامن دخول الجماهير .. والأمن عنده قدرة أن يأمن ماتش وعشرة، المشكلة عند الأندية».









وتابع موسى: « اللي يفرق معنا كمصريين هي أمن البلد .. مش مهم الدوري لمين، لازم الكل يشجع بروح رياضة ولازم أنبه الجميع».









أوضح موسى، أن الجميع مسؤولين عن الأمن والأمان سواء الإعلام أو اندية أو اجهزة.









ونوه موسى أن عدم حضور نادي الزمالك الى مباراة القمة اليوم أمر مدبر، منوها أن كل الأدلة تدل أن أتوبيس الزمالك كان يتوقف لعدم رغبتهم في الحضور.