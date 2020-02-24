أحمد موسى يهاجم اتحاد الكرة: بيخاف من مرتضى منصور

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدم حضور فريق نادي الزمالك الي مباراة القمة اليوم أمر مدبر، منوها بأن كل الأدلة تدل على أن أتوبيس الزمالك كان يتوقف لعدم رغبتهم في الحضور.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، : « رئيس نادي الزمالك حط اتحاد الكرة علي المحك وعمل اللي هو عايزة .. النادي الأهلي كان ملتزم وحضر إلى الاستاد من الخامسة مساءا».





وتابع موسى: « الاتحاد أخطأ في تأجيل موعد انطلاق المباراة، عشان كان خايف من مرتضى منصور .. ولو كنت قعدت لبعد بكرة مش هيجي ».





واستطرد موسى: «ايه ذنب الأهلي يفضل في الملعب للساعة 9 .. عشان اتحاد الكرة خايف من مرتضى منصور .. لازم يطبق القانون».