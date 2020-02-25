بعد انسحاب الزمالك.. وليد سليمان في أحدث ظهور له مع زوجته.. شاهد





ونشر وليد سليمان صورة له مع زوجته وعلق عليها قائلا "كل سنة وانتي طيبه يا حب عمري وعقبال مليون سنة وربنا يخليكي لينا".





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "كله سنة وانتو طيبين" و "منور يا عالمي" و "الحاوي اللي بنحبوا" و "كل سنة وهي طيبة".





الجدير بالذكر أن الحكم الليتواني أعلن فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 119 التي كان من المقرر أن تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز.





وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة بداية المباراة وأطلق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك.





كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل انطلاق مباراة الأهلى والزمالك لمدة ساعة وذلك بسبب تأخر وصول حافلة فريق الزمالك بسبب زحمة المرور والأمطار.

هنأ وليد سليمان لاعب النادي الأهلي زوجته بعيد ميلادها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.