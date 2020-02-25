AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وليد سليمان يتصدر تويتر بعد احتفاله بانتصار الأهلي على الزمالك.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:31 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #وليد_سليمان؛ وذلك بعد احتفاله بإطلاق حكم مباراة القمة، صافرة المباراة لصالح النادي الأهلي، بعد انسحاب الزمالك وعدم حضور الفريق.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي: "وليد سليمان دا عسل جدا والله"، و"‏وليد سليمان وفرحته بالفوز الـ 16 على التوالي"، و"‏عن احتفال وليد سليمان مثلًا بعد الفوز علي الزمالك"، و"‏نخلي الهدف الأول وليد سليمان والتاني حسين الشحات! ولا نخليه وليد سليمان بردو؟.. أنا بحب وليد سليمان" و"‏احتفال وليد سليمان بالفوز بعد أداء عالمي".

وجاءت التعليقات أيضا: "‏‏عن وليد سليمان وهو بيقول الله اكبر وبيضحك هو وكل لعِّيبة الأهلي"، و"لا بجد شكرا يا زمالك ع اليوم المضحك ده"، و"‏ممكن حد يفهمني بس وليد سليمان بيعمل إيه يا شباب؟!".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تألقه في حفله بالتجمع الخامس.. تامر حسني يتصدر تويتر

قبل لقاء زيسكو.. الجماهير تدعم فريقها بهاشتاج #احنا_الزمالك

جماهير الزمالك تحتفل بفوز الفريق بـ هتاف "زملكاوي" .. فيديو

جماهير الزمالك تحتفل بمرور 109 أعوام على تأسيس النادي.. شاهد

مروان محسن يتصدر تويتر بعد العودة للتهديف .. ومغردون: الله عليك

صالح جمعة يتصدر تويتر بعد غيابه عن مران الأهلي واستبعاده من المباريات

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث ظهور للفنان محمد رمضان داخل طائرته

شاهد .. المارة يهاجمون لاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة 120

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وماني اليوم

خلوا بالكم.. أحمد موسى يحذر من كارثة تهدد المباريات الأفريقية للأهلى والزمالك

أمي ترفض تقسيم الميراث رغم وفاة والدي منذ سنوات هل هذا يجوز .. الإفتاء ترد

مصادر حكومية : قرار تعطيل الدراسة غدا يشمل المعلمين أيضا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق

لامع وأنيق.. بلقيس تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الخامس بالسعودية.. قريبا