وليد سليمان يتصدر تويتر بعد احتفاله بانتصار الأهلي على الزمالك.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #وليد_سليمان؛ وذلك بعد احتفاله بإطلاق حكم مباراة القمة، صافرة المباراة لصالح النادي الأهلي، بعد انسحاب الزمالك وعدم حضور الفريق.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي: "وليد سليمان دا عسل جدا والله"، و"وليد سليمان وفرحته بالفوز الـ 16 على التوالي"، و"عن احتفال وليد سليمان مثلًا بعد الفوز علي الزمالك"، و"نخلي الهدف الأول وليد سليمان والتاني حسين الشحات! ولا نخليه وليد سليمان بردو؟.. أنا بحب وليد سليمان" و"احتفال وليد سليمان بالفوز بعد أداء عالمي".
وجاءت التعليقات أيضا: "عن وليد سليمان وهو بيقول الله اكبر وبيضحك هو وكل لعِّيبة الأهلي"، و"لا بجد شكرا يا زمالك ع اليوم المضحك ده"، و"ممكن حد يفهمني بس وليد سليمان بيعمل إيه يا شباب؟!".