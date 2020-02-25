وليد سليمان يتصدر تويتر بعد احتفاله بانتصار الأهلي على الزمالك.. شاهد

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وليد سليمان دا عسل جدا والله"، و" ‏وليد سليمان وفرحته بالفوز الـ 16 على التوالي"، و" ‏عن احتفال وليد سليمان مثلًا بعد الفوز علي الزمالك"، و" ‏نخلي الهدف الأول وليد سليمان والتاني حسين الشحات! ولا نخليه وليد سليمان بردو؟.. أنا بحب وليد سليمان" و"‏احتفال وليد سليمان بالفوز بعد عالمي". وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي: "أداء





وجاءت التعليقات أيضا: "‏‏عن وليد سليمان وهو بيقول الله اكبر وبيضحك هو وكل لعِّيبة الأهلي"، و" لا بجد شكرا يا زمالك ع اليوم المضحك ده"، و" ‏ممكن حد يفهمني بس وليد سليمان بيعمل إيه يا شباب؟!".