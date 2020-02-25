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حسام طه لـ صباح البلد: تنوع الأكلات يظهر اختلاف طبيعة معيشة وثقافة الشعوب.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:09 ص
الشيف حسام طه
الشيف حسام طه
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ريهام فيكتور
قال الشيف حسام طه إن مهرجان الطعام الكورى فى القاهرة مفيد فى التعرف على الأكلات الكورية وثقافة الشعب الكوري، لافتا إلى عرض العديد من المأكولات الكورية الآسيوية الشهية. 

وأضاف الشيف حسام طه  خلال اختتام فعاليات مهرجان الطعام الكورى لبرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن مهنة الطهي تجعلنا نتعامل مع العديد من الجنسيات المختلفة فمن الطبيعى أن يكون لدينا الخبرة الكافية بجميع الأكلات العالمية.

وأشار " طه " إلى أن الشيف لا بد أن ينمى مهاراته وثقافة فى التعرف على كل أنواع الأكلات على قدر الإمكان لأننا نخاطب شعوب بجنسيات مختلفة  فلا بد من تنوع الأكلات مع لاختلاف طبيعة معيشة وثقافة الشعوب.

وتابع أن أى شيف محترف ومثقف لا بد وأن يكون لديه خبرة كافية فى كل المطابخ، لافتا إلى أنه يهتم بالمشاركة فى أى أكلات دولية، مؤكدا أن المطبخ الكوري والمصرى مختلفين تماما فكل قارة تمتاز عن غيرها في مأكولاتها.
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