إيهاب جلال يقترب من تدريب مصر المقاصة

أصبح إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، قاب قوسين أو أدنى من العودة لقيادة صفوف مصر المقاصة من جديد خلال الفترة المقبلة خلفا للنيجيري إيمانويل إمونيكي.



وشهدت الأيام الماضية، دخول مسئولى المقاصة فى مفاوضات سرية مع إيهاب جلال عقب رحيله من تدريب المصري ، ووافق جلال بشكل مبدئي على قيادة المقاصة فى الفترة المقبلة، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت للراحة ، خاصة أن الفترة الماضية شهدت وضعه تحت ضغوطات كبيرة خلال فترة توليه تدريب المصري .



وأصبح إعلان إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة بشكل رسمي مرتبط بتلقي الفريق أى نتيجة سيئة خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذى سيدفع الإدارة إلى فسخ التعاقد مع النيجيري إيمانويل.



ويتمتع إيهاب جلال بثقة كبيرة من قبل مجلس المقاصة فى ظل القناعات الكاملة بقدراته التدريبية وقدرته على إعادة الفريق إلى سابق عهده والمنافسة على المراكز الأولى بالدوري الممتاز.





ويعيش المقاصة فى الوقت الحالى، أياما صعبة فى ظل مسلسل النتائج السيئة التى تلقاها الفريق خلال الموسم الكروى الجارى ، واحتلاله المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري.



