بعد تعافي آخر مريض.. فيتنام تنتصر على كورونا

أعلنت السلطات الفيتنامية عن تعافي آخر مريض بين المصابين الـ16 بفيروس كورونا المستجد على أراضيها.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، فو ديج دام، إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد التي أجريت لآخر شخص أمس الاثنين، كانت سلبية، حيث تعافى تماما من المرض.





وأكدت وزارة الصحة في فيتنام، عن عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.





وفي نهاية شهر يناير الماضي، أوقفت فيتنام حركة الطيران مع الصين، وأغلقت جزئيا حدودها البرية معها، ومنعت المجموعات السياحية القادمة من الصين من دخول أراضيها.



