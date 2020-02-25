يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره نابولي، اليوم "الثلاثاء"، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة:
وتقام مباراة برشلونة ونابولي في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.
برشلونة ضد نابولي:
ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تسهل من مهمته، في لقاء العودة بـ إسبانيا.
في المقابل يطمح فريق نابولي، في تعويض نتائجه السيئة في مسابقة الدوري هذا الموسم، بتحقيق فوزا عريضا في لقاء اليوم، ووضع قدما في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
تاريخ مواجهات برشلونة ونابولي:
وتعد هذه هي أول مباراة رسمية بين برشلونة ونابولي، حيث تقابل الفريقان في 4 مباريات ودية من قبل، فاز البلوجرانا في ثلاث لقاءات، مقابل انتصار لـ نابولي.