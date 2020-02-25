يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره نابولي، اليوم "الثلاثاء"، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة:





وتقام مباراة برشلونة ونابولي في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.









برشلونة ضد نابولي: