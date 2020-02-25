AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بدء جلسة الاستئناف الثالثة في قضية مقتل الطالب محمود البنا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:01 ص
شهيد الشهامة محمود
شهيد الشهامة محمود البنا
Advertisements
محمد امين
بدأت منذ قليل جلسة محاكمة المتهم محمد راجح ورفاقه الثلاثة في قضية مقتل الشاب محمود البنا "شهيد الكرامة" بمدينة تلا خلال دفاعه عن فتاة كان يقوم المدعو محمد راجح بالتعدي عليها وسط الشارع. 

وشهدت محكمة شبين الكوم تشديدات أمنية مكثفة من رجال الشرطة وإغلاق جميع المداخل والطرق المؤدية للمحكمة.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوى، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. الحكم النهائي في قضية مقتل محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية

استنفار أمني بمحيط محكمة شبين الكوم استعدادًا للحكم في قضية مقتل محمود البنا

14 يناير.. الاستئناف علي سجن راجح ورفاقه فى قضية شهيد الشهامة

وصول محمد راجح ورفاقه لبدء جلسة الاستئناف في قضية مقتل محمود البنا.. صور

غياب والد شهيد الشهامة بالمنوفية عن أولى جلسات الاستئناف بمحاكمة راجح

وصول المتهم محمد راجح ورفاقه لمحكمة شبين الكوم لبدء جلسة الاستئناف الثانية.. صور

ترشيحاتنا

سطو مسلح.. مقتل شخص وإصابة زوجته فى هجوم على منزل بقنا

فخورة وسعيدة.. جوهرة ترقص بـ العباية مع زياد برجي داخل شقة في القاهرة

مكياج صاخب و ملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور لها

أفريقيا فى خطر.. خسائر مدوية لـ الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق

4 مليارات دولار خسائر متوقعة لإسرائيل بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور