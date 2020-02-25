بدء جلسة الاستئناف الثالثة في قضية مقتل الطالب محمود البنا





كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوى، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.

بدأت منذ قليل جلسة محاكمة المتهم محمد راجح ورفاقه الثلاثة في قضية مقتل الشاب محمود البنا "شهيد الكرامة" بمدينة تلا خلال دفاعه عن فتاة كان يقوم المدعو محمد راجح بالتعدي عليها وسط الشارع.وشهدت محكمة شبين الكوم تشديدات أمنية مكثفة من رجال الشرطة وإغلاق جميع المداخل والطرق المؤدية للمحكمة.