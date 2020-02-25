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أخبار البلد

شيخ الأزهر: حريصون على دعم باكستان بالمنهج الأزهري المعتدل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:31 م
شيخ الأزهر خلال
شيخ الأزهر خلال لقائه بالسفير السفير طارق دحروج
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محمد صبري عبد الرحيم
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، السفير طارق دحروج، سفير مصر الجديد بباكستان، حيث رحب فضيلته بالسفير فى رحاب الأزهر، متمنيا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وقال شيخ الأزهر إنَّه قضى وقتًا طيبًا في عمادة كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بباكستان، وقد كان لذلك أثرا كبيرا في تعرف فضيلته على المجتمع الباكستاني، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم باكستان بالمنهج الأزهري وتدريب الأئمة الباكستانيين واستعداده لتقديم جميع أوجه الدعم العلمي لباكستان.

من جانبه، أعرب السفير المصري الجديد بباكستان عن اهتمامه وحرصه على الاستفادة من رسالة الأزهر الشريف وجهوده في دول العالم الإسلامي وخصوصا باكستان، وذلك لأداء مهامه كسفير لمصر على نحو يليق بمكانة مصر وبما يدعم نشر المنهج الأزهري المعتدل في باكستان.
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