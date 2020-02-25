شيخ الأزهر: حريصون على دعم باكستان بالمنهج الأزهري المعتدل

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، السفير طارق دحروج، سفير مصر الجديد بباكستان، حيث رحب فضيلته بالسفير فى رحاب الأزهر، متمنيا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.





وقال شيخ الأزهر إنَّه قضى وقتًا طيبًا في عمادة كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بباكستان، وقد كان لذلك أثرا كبيرا في تعرف فضيلته على المجتمع الباكستاني، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم باكستان بالمنهج الأزهري وتدريب الأئمة الباكستانيين واستعداده لتقديم جميع أوجه الدعم العلمي لباكستان.



